В Мичуринске легковушка после столкновения «улетела» в здание магазина

Авто протаранило стену магазина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в результате которой пострадал молодой водитель и оказалась повреждена стена расположенного в наукограде магазина, произошла 30 марта примерно в полночь на улице Интернациональной в районе дома №50 города Мичуринска. 35-летний водитель автомобиля «LАDА111930» столкнулся с «ВАЗ-21150», под управлением 19-летнего парня. От удара «ВАЗ-21150» по инерции продолжил движение, «вылетел» с дороги и врезался в стену магазина.

- В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля «ВАЗ-21150», - сообщает пресс-служба УГИБДД по тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в больницу им. С.С. им. Брюхоненко города Мичуринска.