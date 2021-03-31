Более чем на десяти улицах Тамбова отключат свет

Администрация города предупреждает тамбовчан об очередных отключениях электроэнергии в связи с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ. Так, 1 апреля в областном центре временно не будет света на 12 улицах.

Свет временно отключат по следующим адресам:

- с 9.00 до 11.30 по ул. Лермонтовской, д. 13-69; по ул. К.Маркса, д. 46-97; по ул. Кирова, д. 2-15; по ул. А.Бебеля, д. 31-74;

- с 13.30 до 16.30: по ул. Пролетарской, д. 2-12; по ул. Д.Бедного, д. 1-5; по пер. Яшина, д. 29; по ул. Глинной, д. 1-28;

- с 9.00 до 16.30: по ул. Воронежской, д. 9-59; по пр. 2 Авиационному, д. 28-46; по ул. Т.Дерунец, д. 34-118; по ул. Кавказской, д. 11-39.