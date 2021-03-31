В Тамбовской области водитель «Priora» выехал на «встречку» и протаранил фуру: в легковушке трое погибших

После столкновения отечественное авто превратилось в груду железа Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Страшная авария, в которой на месте погибли три человека, произошла 31 марта около 7 часов утра на 362 километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящей по территории Первомайского района. По данным областного УГИБДД, 49-летний водитель автомобиля «Lada Priora» выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой «MAN» под управлением 40-летнего водителя из Ярославля. Водитель и двое пассажиров легковушки – мужчины 58 и 64 лет (все жители Волгоградской области), погибли еще до приезда медиков. В ДТП чудом выжил лишь один человек, находившийся в «Priora».

«Priora» столкнулась с грузовиком "лоб в лоб" Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

- 53-летнего пассажира легковушки с травмами доставили в Мичуринскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

По предварительным данным водитель и пассажиры отечественного авто направлялись из Волгоградской области в Москву, где они работали вахтовым методом. Не исключено, что за время долгого пути водитель «Priora» утомился и уснул за рулем, после чего машина выехала на встречную полосу.