Мичуринский предприниматель ответит в суде за дачу взятки полицейскому

В Мичуринске завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

По версии следствия, 26 февраля этого года, обвиняемый в служебном кабинете положил под бумаги на рабочем столе сотрудника полиции конверт с деньгами в размере 15 тысяч рублей.

Взятка предназначалась за непривлечение продавца магазина, которым владел обвиняемый, к административной ответственности за реализацию немаркированной табачной продукции. Полицейский от незаконного денежного вознаграждения отказался и сообщил о коррупционном факте в дежурную часть.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.