Житель Тамбовщины жестоко избил пожилого соседа в его собственном доме

В Знаменском районе по факту смерти в медицинском учреждении 76-летнего пенсионера в результате закрытой черепно-мозговой травмы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 46-летний сосед погибшего.

По версии следствия, 20 февраля этого года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой к соседу и лег спать. Обнаружив спящего гостя, пожилой мужчина стал выгонять его, однако тот сильно разозлился и избил хозяина жилища. Спустя месяц, 26 марта, пенсионер скончался.

- В настоящее время злоумышленник задержан, по делу проводятся следственные действия с его участием. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.