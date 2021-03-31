В Мичуринске будут судить менеджера салона сотовой связи, «сливавшего» переписки и разговоры клиентов

В Мичуринске завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего менеджера салона сотовой связи, обвиняемого в совершении преступления по ч. 2 ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений».

По версии следствия, молодой человек имел доступ к данным клиентов о входящих и исходящих сигналах, соединениях и т.д. Без законных на то оснований он копировал их и передавал третьим лицам за денежное вознаграждение.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.