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Общество30 марта 2021 17:40

На Тамбовщину пришла еще одна партия вакцины от коронавируса

Сейчас ее распределяют по медицинским учреждениям
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовскую область поступила еще одна партия вакцины от коронавируса в количестве 900 доз. На данный момент идет процесс ее распределения между медучреждениями в соответствии с заявками.

По информации управления здравоохранения Тамбовской области, вакцина поступает в регион регулярно. Объемы поставок увеличиваются в зависимости от желающих вакцинироваться. Известно, что Минздрав России планирует поставить в регион в ближайшие две недели порядка 26 тысяч доз вакцины.

Как сообщает региональный оперштаб, по состоянию на 29 марта первый этап вакцинации против коронавируса прошли 56 137 человек. Полностью вакцинированы (1 и 2 этап) 42 370 человека.