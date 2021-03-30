На Тамбовщину пришла еще одна партия вакцины от коронавируса

В Тамбовскую область поступила еще одна партия вакцины от коронавируса в количестве 900 доз. На данный момент идет процесс ее распределения между медучреждениями в соответствии с заявками.

По информации управления здравоохранения Тамбовской области, вакцина поступает в регион регулярно. Объемы поставок увеличиваются в зависимости от желающих вакцинироваться. Известно, что Минздрав России планирует поставить в регион в ближайшие две недели порядка 26 тысяч доз вакцины.

Как сообщает региональный оперштаб, по состоянию на 29 марта первый этап вакцинации против коронавируса прошли 56 137 человек. Полностью вакцинированы (1 и 2 этап) 42 370 человека.