Стало известно время начала приема заявлений на зачисление юных тамбовчан в первый класс

Прием заявлений в первый класс стартует 1 апреля с девяти часов утра. Такое решение приняли на расширенном заседании областного родительского Совета, которое состоялось в управлении образования и науки Тамбовской области.

Те родители, которые не могут подать заявление онлайн через портал Госулуг, могут передать его лично в соответствии с режимом работы школы.

- Для обеспечения равного доступа к подаче заявлений на зачисление детей в первый класс независимо от способа подачи заявок, как и в других субъектах РФ, принято решение начать приём заявлений в 1 класс 1 апреля с 9.00, - сказала начальник отдела надзора в сфере образования управления образования и науки области Елена Афонина.