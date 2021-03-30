В Тамбовской области с поличным задержали «черных лесорубов»

В отделение полиции поселка Дмитриевка поступило сообщение о незаконной рубке деревьев. Полицейские выехали на полученный сигнал в деревню Чебоксары Тамбовской области. Там стражи порядка остановили «ГАЗель». При досмотре транспорта в кузове было обнаружено пять стволов дуба. Двое мужчин, водитель и его подельник, не смогли предоставить документы на рубку деревьев.

Машина с грузом была изъята, а мужчины 61 и 47 лет задержаны и доставлены в отдел полиции. По словам злоумышленников, они решили подзаработать на продаже древесины и нашли в 1 км от деревни Чебоксары делянку с дубами. Мужчины спилили деревья безнопилой и с помощью лебедки погрузили стволы в кузов. Затем они собирались продать похищенное по дешевке на лесопилке.

- Установлено, что ранее оба задержанных уже были судимы за схожее преступление и решили взяться за старое. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», - прокомментировали в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.