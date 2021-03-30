В Тамбове временно не будет света на 14 улицах

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, 31 марта в областном центре временно не будет света на 14 улицах. Это связано с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» ремонтных работ.

Электричества временно отключат по следующим адресам: по ул. Андреевской, д.1- 64; по ул. Пархоменко, д. 1-65; по пл. Красноармейской, д. 7; по ул. Уральской, д. 1-14; по ул. Прохладной, д. 1; - с 14.00 до 16.30: по ул. Лермонтовской, д. 1-11; по ул. Советской, д. 57/11; по пл. Кронштадтской, д. 1-10; - с 9.00 до 16.00: по ул. Некрасова, д. 1-31; по пр. Большому, д. 1-3; по ул. Панфилова, д. 1-27; по ул. Серпуховской, д. 2-38; по пр. Свободному, д. 2-14; по ул. Курской, д. 22-56.