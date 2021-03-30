Житель Тамбовщины угрожал приятелю топором во время ссоры

В отделение полиции поселка Знаменка поступило сообщение об угрозе убийством. Стражи порядка выяснили, что в одном из домов на улице Интернациональной поссорились двое приятелей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе ссоры 28-летний молодой человек схватил с топор и начал замахиваться им на 37-летнего товарища. Последний очень сильно напугался, и когда конфликт утих, вызвал полицию. Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Топор в качестве вещественного доказательства был изъят.

- В отношении жителя Знаменки, который ранее уже имел за плечами криминальный опыт, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.