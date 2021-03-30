Две школьницы из Тамбова стали призерами Всероссийской олимпиады по истории

Одна из победительниц- Анна Белякова Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Две тамбовские школьницы стали призерами Всероссийской олимпиады по истории. Блестящие знания предмета показали ученица лицея №14 Ирина Скрипцова и ученица лицея №29 Анна Белякова. Теперь они смогут поступить в любой вуз страны без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.

Во Всероссийской олимпиаде по истории участвовали три старшеклассника из Тамбовской области. Она проходила на базе Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова. Всего участие в олимпиаде приняли 299 школьников из 67 регионов России. Ребята состязались в трех турах: двух письменных и устном.

- Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников проходит с 20 марта по 30 апреля в 13 регионах Российской Федерации. Наш регион представляют 31 школьник по 19 общеобразовательным предметам, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.