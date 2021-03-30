Тамбовчанка лишилась более 10 тысяч рублей из-за мошенника, пообещавшего помочь в получении водительских прав

В Тамбове по подозрению в мошенничестве полицейские задержали 30-летнего местного жителя. Установлено, что мужчина пообещал 21-летней девушке помочь в оформлении водительских прав. За эту услугу он попросил 11 тысяч рублей. Потерпевшая перевела ему деньги на банковскую карту, после чего аферист перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области, в настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории Тамбовской области.