Начальнице одного из отделов Тамбовской облдумы объявили выговор за недостоверные сведения о расходах

Прокуратура региона во время проверки соблюдения депутатами и госслужащими Тамбовской областной Думы законодательства о контроле за расходами выявила нарушения, допущенные начальником отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества и политическими партиями.

Установлено, что в конце декабря 2017 года в рамках долевого строительства женщина приобрела квартиру стоимостью более 5,5 млн. рублей и в середине 2017 года оплатила ее полностью собственными средствами. При этом доход начальника отдела за предыдущие три года составил только около половины стоимости квартиры.

В 2019 году женщина купила автомобиль стоимостью более 3 млн. руб. О таких расходах в установленном законом порядке она отчиталась только в 2020 году. Вместе с тем проверка полноты и достоверности сведений, представляемых гражданином, отделом государственной службы и кадров не проводилась.

- По указанным фактам прокуратурой области было внесено представление в Тамбовскую областную Думу, по результатам рассмотрения которого начальнику отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества и политическими партиями объявлен выговор, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.