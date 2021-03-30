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Происшествия30 марта 2021 13:41

Тамбовскому пенсионеру, который пробил сожительнице голову табуретом, дали условный срок

Мужчина раскаялся и написал явку с повинной после совершения преступления
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуратура Первомайского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя района, причинившего тяжкий вред здоровью своей сожительнице, опасный для жизни.

Как установило следствие, в июле 2020 года между подсудимым и его гражданской женой произошла ссора, во время которой пенсионер бросил в нее деревянный табурет, попав по голове. В итоге женщина получила серьезные травмы.

При вынесении приговора суд учитывал то, что мужчина написал явку с повинной, раскаялся в содеянном и активно сотрудничал со следствием.

- Пенсионеру назначили наказание в виде лишения свободы на срок 4 года без ограничения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Криминал