Тамбовскому пенсионеру, который пробил сожительнице голову табуретом, дали условный срок

Прокуратура Первомайского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя района, причинившего тяжкий вред здоровью своей сожительнице, опасный для жизни.

Как установило следствие, в июле 2020 года между подсудимым и его гражданской женой произошла ссора, во время которой пенсионер бросил в нее деревянный табурет, попав по голове. В итоге женщина получила серьезные травмы.

При вынесении приговора суд учитывал то, что мужчина написал явку с повинной, раскаялся в содеянном и активно сотрудничал со следствием.

- Пенсионеру назначили наказание в виде лишения свободы на срок 4 года без ограничения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.