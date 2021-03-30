В Тамбовской области на перекрестке дорог сбили 16-летнего подростка

Пострадавшего парня отвезли в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы 16-летний подросток, произошла 29 марта в 19 часов 40 минут на улице Пролетарской в районе дома №76Б города Рассказово. 68-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109» наехал на подростка, который переходил проезжую часть дороги на перекрестке слева направо по ходу движения автомобиля.

- В результате ДТП несовершеннолетнего с травмами доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.