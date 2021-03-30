В столкновении двух авто в Тамбовском районе пострадали двое взрослых и маленькие девочки

Все пострадавшие находились в отечественной машине Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы четыре человека, в том числе двое детей, произошла 29 марта в 11 часов дня на улице Счастливой в районе дома №50 микрорайона «Майский» деревни Красненькая Тамбовского района. Здесь столкнулись автомобили «Lada Vesta», под управлением 41-летнего мужчины и «Hyundai Solaris», за рулем которого находился 30-летний водитель.

- В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля «Lada Vesta» и его пассажиры: 33-летняя женщина и две девочки: 2013 и 2019 года рождения. Пострадавших доставили в больницы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.