На улице Коммунальной в Тамбове поменяют схему движения

В администрации города рассмотрели вопрос организации движения на ул. Коммунальной на участке от ул. Носовской до ул. Красной. Напомним, на этом участке вскоре планируют провести ремонт. По замыслу городских властей, Коммунальная должна сохранить общую концепцию тамбовского Арбата - пешеходной улицы в историческом центре города. Учитывая то, что здесь находятся крупные торговые объекты и деловая активность предполагает наличие автомобильных стоянок, решено их сохранить, но сделать этот участок максимально безопасным для пешеходов.

- На участке улицы Коммунальной от Носовской до Красной будет запрещено одностороннее движение. Мы оставим заезд на стоянки с ул. Носовской и ул. Красной, но сквозное движение между парковками также будет запрещено, - рассказал и.о. председателя комитета городского хозяйства Андрей Игнатов. - Здесь будет пешеходная зона, ширина которой незначительно сузится, чтобы соблюсти нормативы по стоянке, на общий архитектурный облик улицы это никак не повлияет.