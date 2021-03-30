Тамбовщина участвует в конкурсе туристических брендов

Тамбовская область участвует в конкурсе «Топ-1000 локальных культурных туристических брендов России». Народное голосование проводится на интерактивной цифровой платформе Живоенаследие.рф. Объекты, вошедшие в Топ-1000, могут стать точками притяжения туристов, добровольцев и инвесторов. Благодаря интерактивной платформе жители других регионов узнают о локальных брендах и уникальной культуре нашего региона. Проект соберёт информацию об объектах, традициях, именах, памятных датах, позволит узнать о новых достопримечательностях нашей страны, формируя маршруты для путешествий. Оценку брендов даст жюри в рамках основного конкурса. Вместе с тем продолжается и народное голосование, результаты которого определят судьбу Приза зрительских симпатий по девяти категориям, а также будут учитываться жюри при определении Топ-1000. Победители народного голосования будут объявлены на Общероссийском фестивале «Живое наследие.

Сейчас от Тамбовской области на интерактивной цифровой платформе Живоенаследие.рф уже представлены пять объектов в разных категориях. В категории «Даты и события» - Атмановские кулачки и Международная Покросвская ярмарка. В категории «Сооружения» - Ирская коммуна. Летний гастрономический фестиваль Вишневарово представлен в категории «Традиции и промыслы». А в категории «Персоны» заявлен епископ Тамбовский и Козловский, инициатор строительства Спасо-Преображенского собора Тамбова, миссионер и просветитель Питирим.

- Сейчас заканчивается прием заявок на конкурс, однако табмовчане еще могут успеть добавить на интерактивную цифровую платформу Живоенаследие.рф свои предложения о том, какие культурные и природные объекты региона, выдающиеся земляки, блюда местной кухни, традиции и промыслы могут войти в ТОП-1000, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Чтобы принять участие в народном голосовании, нужно зарегистрироваться на портале Живоенаследие.рф. Подробнее о правилах можно узнать по ссылке.