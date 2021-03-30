Тамбовчанка отправится на конкурс «Краса студенчества России»

Анна Милосердова

С 11 по 16 апреля в городе Архангельске пройдет Национальный конкурс красоты и таланта «Краса студенчества России». Нашу область и Тамбовский государственный технический университет на этом состязании будет представлять студентка Технологического института Анна Милосердова (направление «Технологическая безопасность», профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях»).

Участницами очного этапа станут 65 студенток высших учебных заведений из 42 регионов. Девушек ждет насыщенная программа – самопрезентация, орфографический диктант, литературный тест, фотоэтап, творческое выступление хронометраж не более 2 мин. в любом направлении: музыкальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, и, конечно, дефиле.

По итогам всех испытаний, будет отобрано 12 финалисток, которые поборются за титул «Краса студенчества - 2021» на гала-шоу 15 апреля в Архангельском театре драмы им. М.В. Ломоносова.

Как рассказали в техническом университете, для Анны Милосердовой это не первый конкурс красоты. Она является обладательницей титула «Мисс талант» конкурса Мисс ТГТУ 2019 и такой же титул Анна получила на конкурсе «Мисс Тамбовская область 2020».

- Я очень рада, что мне выпала возможность представлять наш родной университет на конкурсе «Краса студенчества России», - говорит Анна Милосердова. - Когда я увидела себя в списках участниц, я не могла поверить и безумно была рада. Я с нетерпением жду этой поездки. Это огромный опыт, невероятные эмоции и, конечно, новые знакомства. Для меня это действительно большая честь, я постараюсь выложиться по максимуму!

Фото ТГТУ