На Воздвиженском кладбище Тамбова планируют установить новый мемориал

Проект комплекса разработали еще три года назад

29 марта в администрации Тамбова состоялось заседание рабочей группы по выбору места строительства в Тамбове мемориального комплекса землякам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны.

Более трех лет назад архитектор Сергей Попов разработал эскизный проект комплекса, который, по его мнению, можно возвести рядом с Воздвиженским кладбищем. Рассматривались разные варианты местонахождения мемориала, в том числе и в парке Победы, но все-таки, решили остановиться на Воздвиженском кладбище, куда, по уже сложившейся традиции, 9 мая приходят горожане, чтобы отдать дань памяти бойцам и Красной Армии, умершим в госпиталях Тамбова. Поэтому, очень логично, что рядом будут два мемориала.

- Заместитель главы администрации Тамбова Юрий Зарапин предложил в ближайшее время провести по этому вопросу расширенное заседание с участием архитекторов, представителей общественности, - сообщает пресс-служба Тамбовской областной Думы.

По уточненным данным не вернулись с полей сражений Великой Отечественной войны 13344 жителя Тамбова.

Фото Тамбовской областной Думы