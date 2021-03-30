Тамбовчане жалуются на работу городских автобусов

Жители Тамбова недовольны работой автобусов. Нарекания пассажиров на работу общественного транспорта на маршрутах 45, 30 и 51 поступают в муниципальное учреждение «Пассажирские перевозки» постоянно. Особенно много претензий к работе, а точнее «не-работе» автобусов в вечернее время. Проведенный с помощью системы ГЛОНАСС мониторинг показал, что сход с линии автобусов «по техническим причинам» чаще всего приходится на время после 18 часов, в результате последние рейсы либо не выполняются вообще, либо проводятся водителями по произвольно сокращенным маршрутам, а интервал ожидания увеличивается в 2-3 раза.

- Влияют на ситуацию как объективные, так и субъективные причины, среди которых, например, закрытие автовокзала и как следствие резкое снижение пассажиропотока, и так снизившегося в результате введения ограничительных мер, связанных с коронавирусом, - поясняют в пресс-службе администрации города Тамбова. - Тем временем, графики движения по маршрутам не пересматривались уже несколько лет, следовательно, необходимо внести коррективы в имеющиеся схемы, приняв в расчет все факторы. При этом перевозчики примут на себя обязательства соблюдать составленные новые графики движения, обеспечив бесперебойную перевозку пассажиров.

По словам и.о. директора муниципального учреждения «Пассажирские перевозки» Александра Иванова, в ходе весеннего месячника по благоустройству будет обращено внимание на санитарное состояние общественного транспорта. Контролеры проверят состояние салонов и внешний вид городских автобусов, в случае нарушений собственникам будут направляться письма с предписанием устранить недочеты. Не останется без внимания также состояние остановочных пунктов и павильонов. Работа по приведению их в порядок в Тамбове уже начата.