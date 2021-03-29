Тамбовчанин устроил дебош в бильярдном клубе

Сотрудники вневедомственной охраны города Рассказово получили тревожный вызов из местного бильярдного клуба. Администратор пояснила приехавшим росгвардейцам, что один из посетителей, будучи пьяным, начал вести себя агрессивно, кричал на посетителей, персонал и даже сломал железные лестничные перила в заведении. На замечания мужчина не реагировал.

- 33-летнего, ранее судимого местного жителя задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в Управлении Росгвардии по Тамбовской области.