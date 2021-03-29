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Общество29 марта 2021 18:01

Тамбовчанин устроил дебош в бильярдном клубе

Мужчина кричал на посетителей, персонал, и переломал железные лестничные перила
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Сотрудники вневедомственной охраны города Рассказово получили тревожный вызов из местного бильярдного клуба. Администратор пояснила приехавшим росгвардейцам, что один из посетителей, будучи пьяным, начал вести себя агрессивно, кричал на посетителей, персонал и даже сломал железные лестничные перила в заведении. На замечания мужчина не реагировал.

- 33-летнего, ранее судимого местного жителя задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в Управлении Росгвардии по Тамбовской области.