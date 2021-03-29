Поддержка клиентов Билайн в соцсетях получила международную награду

Автор фото: пресс-служба Билайн

В одной из номинаций была отмечена команда оператора по обслуживанию клиентов в социальных сетях. На запросы клиентов по всей России отвечают 45 человек из 4 городов в режиме 24/7. Они помогают в решении вопросов абонентов как в официальных аккаунтах Билайн в социальных сетях, так и на других ресурсах. Так, в 2020 году время ответа на запросы клиентов в социальных сетях Билайн сократилось в 3 раза.

Всего Билайн получил 4 награды «Хрустальной гарнитуры» в номинациях за «Лучшие инновации в клиентском обслуживании», «Оператор года», «Продавец года», «Лучшая цифровая команда взаимодействия с клиентами по цифровым – не голосовым каналам доступа».

В этом году международный конкурс проходил в 17-й раз, в нем участвовали более 300 участников из разных стран мира.