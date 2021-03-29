Житель Саратовской области напал на тамбовского полицейского

В Тамбовской области вынесли приговор 27-летнему жителю Саратовского региона. Мужчину признали виновным в преступлении по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

На следствии и в суде установили, что ночью 31 июля прошлого года водителя легкового автомобиля, имевшего явные признаки алкогольного опьянения, полицейский пригласил в патрульный автомобиль для составления административного материала по ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения). В этот момент саратовец ударил инспектора ДПС кулаком в лицо.

- Приговором суда мужчине назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.