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Общество29 марта 2021 17:28

Тамбовщина получит более 167 млн рублей на поддержку здравоохранения

Деньги поступят в регион из федеральной казны
Ксения АЛЕШИНА
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Правительство РФ утвердило распоряжение о выделении межбюджетных трансфертов регионам на дополнительное финансирование медицинских организаций. Соответствующий документ подписал глава кабинета Михаил Мишустиным.

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, на поддержку здравоохранения Тамбовская область получит 167,29 миллиона рублей.

Согласно документу, средства выделены «на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях ЧС и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.