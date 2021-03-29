Тамбовщина получит более 167 млн рублей на поддержку здравоохранения

Правительство РФ утвердило распоряжение о выделении межбюджетных трансфертов регионам на дополнительное финансирование медицинских организаций. Соответствующий документ подписал глава кабинета Михаил Мишустиным.

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, на поддержку здравоохранения Тамбовская область получит 167,29 миллиона рублей.

Согласно документу, средства выделены «на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях ЧС и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.