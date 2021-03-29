Для тамбовских пенсионеров устроят «Театр на дому»

Социальные работники показывают своим подопечным записи спектаклей, которые предоставляет Тамбовский драмтеатр Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовской области для пенсионеров устроят «Театр на дому». Это проект реализуется в нашем регионе с конца осени 2020 года. Социальные работники показывают своим подопечным записи спектаклей, которые предоставляет Тамбовский драматический театр. Всего в проект вовлечены более 150 человек.

- Проект направлен на вовлечение в культурно-досуговую деятельность граждан пожилого возраста, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, состоящих на социальном обслуживании. Он реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Проект «Театр на дому» является одним из направлений арт-терапии. Он способствует формированию эмоционального состояния пожилых людей, укреплению психического здоровья, развитию памяти и внимания.