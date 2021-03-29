Детскую школу искусств в Котовске отремонтируют за 62 млн рублей

Процесс работ

В детской школе искусств Котовска в этом году проведут капитальный ремонт и откроют виртуальный концертный зал. На эти цели в рамках нацпроекта «Культура» было выделено более 62 млн рублей.

К реконструкции здания рабочие приступили в начале марта. На данный момент почти завершены демонтажные работы. По информации администрации Котовска, строители выполнили демонтаж перегородок, деревянных конструкций и напольного покрытия, а также приступили к отбиванию штукатурки с цоколя фасада.

- В настоящее время закупаются материалы, необходимые для следующего этапа работ - проведения электропроводки и замены системы отопления. Также в апреле подрядчики готовятся приступить к замене кровли, а в мае - начать отделочные работы внутри помещения. Работы ведутся в соответствии с графиком, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Реконструкция здания подразумевает капитальный ремонт кровли, ремонт фасада, системы водоотведения и отопления, замена полов и системы пожаротушения. Кроме того, в некоторых классах усилят звукоизоляцию, а также расширят их площадь. Помимо этого запланировано строительство концертной ракушки на пришкольной территории.

Фото: администрация Котовска