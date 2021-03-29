В микрорайоне «Майский» построят поликлинику за 1,4 миллиарда рублей

Региональное управление градостроительства и архитектуры объявило аукцион по выбору подрядчика для строительства поликлиники в северной части Тамбова. На эти цели из федерального и областного бюджетов намерены потратить почти 1,4 миллиарда рублей.

Местом выполнения работ в документах закупки указан Тамбовский район, Донской сельсовет, д. Красненькая, микрорайон «Майский», ул. Запрудная, земельный участок № 59А.

- Работы должны быть выполнены с даты заключения контракта по 30 ноября 2023 года, - говорится в тендере.