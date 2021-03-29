В Мичуринске закончили ремонт водовода

Специалистам удалось завершить ремонт трубы магистрального водовода, порыв которой произошел в Мичуринске 27 марта. Повреждена оказалась труба диаметром 300 мм, которая пролегала на глубине 7,5 метров. Для проведения ремонтных работ потребовалось снижение давления подачи воды у жителей микрорайона Кочетовка-5.

- На данный момент идет заполнение системы, - сообщает пресс-служба администрации наукограда. - Планируется, что, при отсутствии внештатных ситуаций, в течение нескольких часов давление подачи воды в микрорайоне будет восстановлено.