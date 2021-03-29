В тамбовской бане полицейские накрыли притон с проститутками

В Тамбове полицейские накрыли притон для занятия проституцией. Выяснилось, что услуги интимного характера жрицы любви оказывали в бане, расположенной на улице Мичуринской областного центра.

Установлено, что 54-летняя жительница Котовска, работая администратором бани, выступала в качестве сутенерши и находила для девушек клиентов. Также на месте была задержана и сама «ночная бабочка».

- По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Организатору грозит наказание в виде штрафа до полумиллиона рублей, либо лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении девушки составлен административный протокол, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.