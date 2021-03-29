Тамбовчане активно обсуждают проекты реконструкции скверов

В Тамбове продолжается общественное обсуждение проектов благоустройства территорий, которые могут быть приведены в порядок в 2022 году. С момента его старта прошло уже около двух недель. За это время свое мнение по проектным решениям благоустройства территорий высказали уже более 400 горожан. Ими высказано свыше 1300 комментариев к восьми эскизам, размещенным на сайте администрации города Тамбова в специальном разделе (http://www.city.tambov.gov.ru/catalog/index.php?id=9131).

Большая часть тамбовчан одобряет предложенные проекты и высказывает пожелание, чтобы благоустройство пришло именно к ним. Горожане также просят дополнительно оборудовать места отдыха спортивными площадками и тренажерами. Не менее актуальна для жителей областного центра и тема увеличения числа зеленых насаждений, благоустройство примыкающих к общественному пространству дорожек и тротуаров.

- Голосование за предложенные общественные территории впервые в этом году пройдет в онлайн-формате, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - Оставить свой голос каждый гражданин старше 14 лет сможет на портале za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая. Для этого необходимо иметь учетную запись на портале «Госуслуги».

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на 2022 год.