В Мичуринске устраняют крупную аварию на водоводе

Жители микрорайона наукограда остались без воды

С раннего утра 29 марта в микрорайоне Кочетовка-5 города Мичуринска специалисты продолжают работы по устранению повреждения на магистральном водоводе. На место порыва доставлена спецтехника, которая призвана помочь ремонтной бригаде преодолеть большую глубину залегания сетей и устранить порыв водовода.

По информации управления городского хозяйства администрации города, 27 марта вечером произошел порыв на магистральном водоводе в микрорайоне Кочетовка-5 наукограда. Повреждена труба, диаметром 300 мм, на глубине более 5 метров. В микрорайоне снижено давление подачи воды.

- Сети принадлежат ОАО «РЖД», но ограничены в подаче ресурса наши жители, и нам необходимо сделать всё, для устранения порыва, а также скорейшей нормализации давления подачи воды в микрорайоне. Подвоз воды на объекты теплоснабжение сегодня будет продолжен, для сохранения тепла в домах у кочетовцев. Информацию о нарушении сроков устранения повреждения водовода мы передадим в контролирующие органы для детальной проверки обстоятельств, - сказал глава города Мичуринска Максим Харников.

Коммунальщики и ответственные сотрудники администрации Мичуринска решают организационные и технические вопросы для скорейшего устранения повреждений. В управляющие компании микрорайона и в единую диспетчерскую службу по телефону 8(47545) 5-00-21 продолжают поступать заявки от горожан на подвоз воды. Обращения проанализируют, составят график и дополнительно сообщат жителям время, а также место подвоза воды на сегодня. 28 марта АО «ТСК» сделало порядка 5 рейсов, подвозя воду нуждающимся мичуринцам. Сегодня подвоз воды будет продолжен. Специалисты отдела по развитию малого и среднего бизнеса администрации наукограда сегодня проведут мониторинг на объектах торговли, который поможет исключить завышение цен на бутилированную воду в микрорайоне.