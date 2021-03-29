В опрокинувшейся на трассе в Тамбовской области машине пострадали двое мужчин

Травмы в аварии получили двое мужчин Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали два человека, произошла 28 марта в 15 часов 40 минут на 5 километре автодороги «Каспий-Кариан-Строганово», проходящей по территории Знаменского района. 44-летний водитель автомобиля «Renault Sandero» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части на левую по ходу движения обочину, после чего его машина опрокинулась.

- В результате ДТП травмы получили водитель и его 40-летний пассажир, - сообщает пресс-служба УГИБДД России по Тамбовской области. – Мужчина доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.