Коронавирус в Тамбовской области на 28 марта 2021: заразились еще 92 человека

Прирост зараженных в Тамбовской области за минувшие сутки составил 92 человека. Среди них: 39 мужчин, 51 женщина и двое детей (мальчик 11 лет, девочка 14 лет). Возраст взрослых от 18 до 90 лет.. Количество подтвержденных случаев коронавируса в регионе – 29 138, из них 6675 без клинических проявлений.

26 672 пациентов выздоровели: 12 096 выписали из стационара, 14 576 сняли с амбулаторного наблюдения. Госпитализированы 449 человек, из них с пневмонией 408. На домашнем карантине 2 123 тамбовчанина (из них подтвержденных случаев - 1614, они входят в общее количество). Сняты с наблюдения на дому – 46 942. Выписаны из больниц – 17282.

Первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 55 579 человек или 91,4% от полученного препарата. Полностью иммуницированы (1 и 2 этап) 41 467 пациентов.