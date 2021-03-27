Тамбовчанин украл из машины автомагнитолу и канистру

В отдел полиции Рассказово поступило сообщение от 48-летней женщины. Жительница улицы Ленина рассказала, что из незапертого автомобиля ВАЗ-2112, принадлежащего ее 20-летнему сыну, неизвестный украл автомагнитолу и алюминиевую канистру. Салон автомобиля был тщательно осмотрен на предмет оставленных следов. Соседи потерпевших были опрошены.

В ходе розыска сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции задержали 45-летнего жителя улицы Спортивной. Мужчина сознался в краже, которую совершил ещё 22 марта днем, и вернул украденные предметы, которые будут возвращены потерпевшему.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.