Тамбовчанину грозит до 3 лет колонии за хранение наркотиков

В Тамбовской области в доме у 46-летнего жителя Жердевки на улице Линейной во время досмотра у мужчины нашли и изъяли 40 граммов марихуаны.

Подозреваемый пояснил, что нарвал наркосодержащие растения в сельской местности на территории Воронежской области в октябре прошлого года. Тепрь жителю Тамбовской области грозит до трех лет колонии.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»,- сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.