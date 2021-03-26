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Происшествия26 марта 2021 17:01

Тамбовчанину грозит до 3 лет колонии за хранение наркотиков

У мужчины изъяли 40 граммов марихуаны
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области в доме у 46-летнего жителя Жердевки на улице Линейной во время досмотра у мужчины нашли и изъяли 40 граммов марихуаны.

Подозреваемый пояснил, что нарвал наркосодержащие растения в сельской местности на территории Воронежской области в октябре прошлого года. Тепрь жителю Тамбовской области грозит до трех лет колонии.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»,- сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Криминал