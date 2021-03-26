Администрация Тамбова отказалась поселить мать и сына с инвалидностью в одном доме

Раиса Борисова и Олег Плужников просили поселить их в одном доме Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Тамбовчанка Раиса Борисова и ее сын Олег Плужников (оба инвалиды 1-й группы) обратились к уполномоченному по правам человека Владимиру Репину с просьбой помочь им в непростой ситуации. Ранее они жили в доме на ул. К. Маркса областного центра, причем в разных квартирах. После того, как в разрушающемся доме стало невыносимо жить, его обитателям предоставили временное пристанище в здании маневренного жилого фонда на ул. Гастелло, 109А. В конце 2019 года им предложили варианты переселения на постоянное место жительства. Раисе Борисовой предоставили квартиру на ул. Мичуринской, 335В, а ее сыну «однушку» на ул. Запрудной, 10.

При этом сын пенсионерки передвигается только при помощи костылей и нуждается в уходе со стороны матери.

- Проживание членов одной семьи на значительном расстоянии друг от друга, при отсутствии прямого транспортного сообщения, безусловно, окажет негативное воздействие на жизнь и здоровье, - посчитал Владимир Репин.

Омбудсмен отмечает, что действия администрации города Тамбова с формальной точки зрения не противоречат жилищному законодательству, согласно которому предоставляемое гражданам в связи с выселением другое жилое помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в границах населенного пункта.

- Вместе с тем Уполномоченный не смог остаться безучастным к судьбе граждан, и в целях содействия в сохранении семейных связей и сложившегося порядка оказания взаимопомощи и поддержки, обратился в администрацию города Тамбова с просьбой рассмотреть возможность предоставления инвалидам жилых помещений, находящихся в одном многоквартирном доме, - рассказали в аппарате Уполномоченного.

Однако в администрации отказались входить в положение жителей и на просьбу Владимира Репина помочь им ответили отказом.

- Указанный подход со стороны администрации города Тамбова вызывает недоумение и глубокое разочарование Уполномоченного, - комментируют в аппарате обмудсмена.