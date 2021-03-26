На Тамбовщине повышается уровень рек

По информации управления по охране окружающей среды и природопользованию области, гидрологическая обстановка на водных объектах региона ежедневно контролируется работниками Тамбовского водного хозяйства.

Специалисты регионального гидрометеоцентра постоянно ведут наблюдение за паводковой обстановкой на 11 гидропостах, расположенных на 8 крупнейших реках Тамбовщины. По данным метеорологов, за последние сутки наблюдался умеренный подъем уровня воды от 2 до 9 сантиметров на реке Цна. На Вороне зафиксирован подъем уровня воды до 5 сантиметров. Максимальный рост – 15 сантиметров - отмечен на реке Челновая.

По прогнозам метеорологов, максимальные уровни половодья ожидаются на реке Ворона в районе Уварово, а также на реке Цна в Тамбове. В настоящее время гидрологическая обстановка на водных объектах области стабильная.