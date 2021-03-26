Юный тамбовский борец отправится на Первенство мира в Турцию

Петров Кирилл занял первое место на Первенстве России во Владимире

Во Владимире прошло первенство России по спорту глухих (греко-римская борьба) среди юношей 2004-2005 годов рождения, на котором отличились воспитанники тамбовской спортивно-адаптивной школы.

На соревнованиях медали завоевали воспитанники Заслуженного тренера России Игоря Тарасова. Победу среди тяжей до 110 кг завоевал Петров Кирилл. Спортсмен занял первое место и вошел в состав сборной России для участия в Первенстве мира, которое состоится в июне в Турции.

- Бронзову награду в весе до 55 кг завоевал еще один подопечный Игоря Владимировича, и это Александр Любченко, - сообщили в пресс-службе управления по физической культуре и спорту Тамбовской области.

Фото: пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области