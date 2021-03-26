Тамбовская область получила более 4,5 тысяч доз вакцины от коронавируса

В регион поступила очередная партия вакцины от коронавируса в количестве более 4,5 тысяч доз. В настоящее время идет процесс ее распределения между медучреждениями в соответствии с заявками.

Как отмечают в управлении здравоохранения Тамбовской области, вакцина поступает в регион регулярно. Ожидается, что до конца марта медучреждения получат более 16 тысяч доз вакцины. Ранее на этой неделе лечебные учреждения уже получили 1800 доз.

- По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в Тамбовской области новой коронавирусной инфекции, по состоянию на 25 марта первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 54855 человек, - сообщает пресс-служба администрации тамбовской области. - Полностью вакцинированы (1 и 2 этап) 40320 человека.