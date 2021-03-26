В Тамбове 29 марта отключат свет на шести улицах

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в понедельник, 29 марта, в областном центре временно отключат электроэнергию на шести улицах. Это произойдет в связи с очередными ремонтными работами, которые проводят специалисты АО «ОРЭС-Тамбов».
Света не будет по следующим адресам:
с 9.00 до 11.30
- по улице Астраханской, дома 195-211;
с 13.30 до 16.30
- по улице Набережной, дома 34;
- по улице С.Ценского, дома 12;
с 9.00 до 16.00
- по улице Волжской, дома 28-32;
- по улице Семилетки, дома 2-10;
- по улице Кавказской, дома 8-10