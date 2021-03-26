На Тамбовщине пройдет акция «Зеленая Весна – 2021»

24 апреля в стране стартует ежегодная акция «Зеленая Весна — 2021». Тамбовская область традиционно примет активное участие в экологическом субботнике. Мероприятия акции пройдут во всех городах и районах региона. От мусора будут очищены общественные территории, высажены деревья, кустарники, цветы, активисты примут участие в благоустройстве территорий и многих других мероприятиях.

- К участию во Всероссийской акции, а так же организации и проведении мероприятий под флагами экологического субботника «Зеленая Весна — 2021» в регионах России организаторы приглашают органы государственной власти, компании и корпорации, общественные и экологические организации, волонтерские центры, дошкольные, средние и высшие учебные заведения, центры дополнительного образования детей и подростков, эколого-биологические центры, а также жителей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Для того, чтобы принять участие в мероприятиях федерального экологического марафона, необходимо зарегистрироваться на сайте «Зеленая Весна» http://vesna.vernadsky.ru/ в разделе «Регистрация».