С 1 апреля на Тамбовщине откроется запись детей в первый класс

В Тамбовской области с 1 апреля стартует запись детей в первый класс. В региональном управлении образования и науки напомнили, что при этом будут действовать новые правила зачисления в школу.

- Прием заявлений от родителей будущих первоклассников стартует 1 апреля. Причем для детей, которые зарегистрированы на закрепленной за школой территории, и для тех, чьи братья и (или) сестры обучаются в данной школе. Завершится прием заявлений от родителей детей этих категорий 30 июня, - сказала начальник отдела надзора в сфере образования управления образования и науки Тамбовской области Елена Афонина.

Кроме того, теперь установлен фиксированный период издания документа о приеме на обучение детей. Согласно новому порядку, распорядительный акт о зачислении директор школы издает в течение трех рабочих дней после завершения приема всех заявлений, то есть после 30 июня.

С 6 июля подать заявление в первый класс смогут родители тех детей, кто не зарегистрирован на закрепленной территории, но только с учетом наличия на тот момент в этой школе свободных мест, установленных планом комплектования данного учебного заведения.

Тамбовчанам также напоминают, что подать заявление можно не только в школе, а также через региональный портал Госуслуг или операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении. В электронной форме скан или фото заявления можно отправить по электронной почте, через информационную систему или посредством официального сайта школы в сети Интернет.