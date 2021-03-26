В Тамбове начало затапливать дома и дворы

В областном центре началась активная подготовка к предстоящему пропуску паводковых вод и пожароопасному периоду. Ранее специальная комиссия проверила готовность сил и средств областного центра. По ее итогам Тамбов получил оценку «готов». Исходя из опыта многолетних наблюдений, в зоне подтопления паводковыми водами может оказаться часть территории микрорайона Дворики и расположенные рядом садоводческие товарищества. Здесь расположено 105 домов и проживает около 250 человек. В случае необходимости с этих территорий будет осуществляться эвакуация. Местами размещения населения определены лицеи №21 и 29, также гимназии №7 и 12.

К ликвидации возможного подтопления и эвакуации тамбовчан может быть привлечено порядка 650 человек и 115 единиц техники. В нужном объеме заготовлена мешкотара, песок, пиломатериалы. Проведено обследование дамбы, подъездных дорог к ней. Также составлен график круглосуточного дежурства спецтехники на случай подтопления. Параллельно ведется очистка дождеприемников и смотровых колодцев, водоотводных лотков, водопропускных решеток от снега и грязи.

В муниципальное учреждение «Спецдорсервис» начинают поступать обращения граждан по подтоплению частных домовладений и дворовых территорий. По словам директора учреждения Сергея Белова, они стараются реагировать на все обращения граждан, причем на некоторые адреса приходится выезжать по несколько раз.

В начале марта специалисты единой городской центральной диспетчерской службы проводили смотр готовности управляющих компаний к пропуску паводковых вод. В городе порядка 70 домов, где может образовываться вода в подвальных помещениях, и УК должны быть технически готовы к откачке.

Что касается подготовки города к летнему пожароопасному периоду, то самое большое внимание уделяется району Пригородного леса. Здесь располагаются жилые домовладения и социальные учреждения, в которых может находиться до 1600 человек. К настоящему времени городскими службами проведена работа по подготовке спецтехники и мест для забора воды, созданию минерализированных полос, установке предупреждающих знаков.

- В рамках месячника благоустройства, который стартует в Тамбове на следующей неделе, службы городского хозяйства проведут очистку от бытового мусора, сухой травы и валежника территорий областного центра, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбова.

Одним из проблемных вопросов обеспечения пожарной безопасности остаются самовольно установленные конструкции, которые препятствуют проезду пожарной техники. По поручению Юрия Зарапина будет составлен перечень таких мест, а также приняты меры по обеспечению доступного проезда к домам.