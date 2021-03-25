Почти 900 тысяч рублей жительница Тамбовщины лишилась из-за мошенников

В Тамбовской области жертвой мошенников стала 43-летняя женщина, проживающая в город е Уварово. Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. В процессе общения он сообщал, что они пытаются защитить ее банковский счет.

По словам звонившего, злоумышленники пытаются оформить кредитные обязательства через банковскую карту женщины. Жительница Тамбовской области поверила незнакомцу и сделала все, как он просил. После этого с ее счета списали 856 тысяч рублей.

- В настоящее время организован комплекс оперативно-розыскных и технических мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.