С 15 апреля на Тамбовщине начнут принимать заявления на летние лагеря

В Тамбовской области с 15 апреля начнется прием заявлений на получение путевок в детские оздоровительные лагеря. В прошлом году из-за ограничительных мер всего 4850 юных тамбовчан смогли побывать в детских лагерях. В этом году их будет втрое больше - 14 тысяч. Это связано с разрешением на увеличение наполняемости лагерей до 75 % в предстоящий оздоровительный сезон. Традиционно будет организовано три смены.

Как сообщила начальник управления социальной защиты и семейной политики области Анна Орехова, в этом году принять детей на отдых собираются 30 загородных лагерей. Кроме того, в июле планируется открытие спортивно-оздоровительного лагеря «Тамбовский Артек» в селе Караул Инжавинского района. Прием заявлений от тамбовчан на получение путевок в детские лагеря начнется с 15 апреля.

- Средняя стоимость путевки в тамбовские загородные лагеря составит 15156 рублей. Напоминаю, что родители имеют право получить компенсацию за приобретенную путевку. По-прежнему девять льготных категорий тамбовчан смогут отправить в лагеря своих детей бесплатно, - отметила Анна Орехова.

Как и в прошлом году, основным условием работы загородных летних лагерей станет наличие санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора. Будут учтены и другие требования ведомства, в числе которых тестирование персонала на ковид, запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, в том числе и с родителями. Принято решение о «закрытом» режиме работы лагерей предстоящим летом. Эта мера действовала и в прошлом году.

Организованный отдых детей за пределами региона возможен только с учетом эпидситуации.

К обычному режиму вернутся лагеря дневного пребывания в школах и учреждениях дополнительного образования. Прошлым летом они работали в онлайн-режиме.

Всего в этом году финансирование мероприятий летней кампании составит 270,5 млн рублей. Большую часть средств 187,8 млн рублей выделят из областного бюджета.