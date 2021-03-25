На столы детсадовцев Тамбова попал фальсификат

Специалисты Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявили схему реализации фальсифицированной молочной продукции в детские дошкольные учреждения города Тамбова.

В ведомстве установлено, что ИП Мысина О.Н., занимающаяся поставкой продуктов питания в рамках заключенных государственных контрактов в детские сады, в июле 2020 года поставила творог 9% в МБОУ «Детский сад» Тамбова. Согласно информации на упаковке, товар произведен ООО «Микс», расположенным в Рязанской области. Однако в ветеринарном сертификате сказано, что продукция изготовлена ООО «Новая Изида», расположенном в Пензенской области.

Таким образом, поставщик подменил потребительскую упаковку и маркировку продукции.

Также в сентябре 2020 года ИП Мысина О.Н. поставила масло «Крестьянского» 72,5% производства АО Фирма «Молоко», расположенного в Воронежской области, в другой детский сад Тамбова. В соответствии с данными во ФГИС «Меркурий» ветеринарная сопроводительная документация на эту продукцию отсутствует, поэтому установить место ее происхождения невозможно.

Согласно поступившей информации от указанных производителей, эти товары они не делали. Пробы творога и масла отправили на исследования. В ФГБУ «Белгородская МВЛ» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» сделали вывод, что в отобранных содержатся жиры немолочного происхождения, не заявленных производителями.

Установить, кто произвел фальсификат не удалось, в итоге предпринимательницу обвинили в том, что она реализовала потенциально небезопасные товары неизвестного происхождения.

- В марте 2021 года Управлением Россельхознадзора недобросовестный поставщик был признан виновным и привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму 65 тыс. рублей, -сообщили в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.