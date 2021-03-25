Тамбовчанке дали 7 лет колонии за убийство сожителя, который подозревал ее в измене

В Тамбовской области суд вынес приговор в отношении 48-летней жительницы Токаревского района. Ее признали виновной в совершении преступлений по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Как установили следствие и суд, рано утром 16 июля 2020 года между сожителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Мужчина стал высказывать подозрения в неверности гражданской супруги.

Возмущенная поведением сожителя женщина схватила нож и ударила несколько раз его в живот. От полученных ранений 30-летний потерпевший сразу скончался. Также обвиняемая похитила у родственника мотоцикл и, испытывая материальные сложности, продала его.

- Приговором суда ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.