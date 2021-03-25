Тамбовский предприниматель пытался откупиться от полицейского взяткой в 20 тысяч рублей

На Тамбовщине возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК «Покушение на дачу взятки».

По версии следствия, 17 марта этого года в Староюрьевском районе предприниматель передал полицейскому взятку в размере 20 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности за торговлю контрафактной табачной продукцией. От незаконного денежного вознаграждения полицейский отказался и сообщил о коррупционном факте в дежурную часть.

- По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.